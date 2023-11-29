عاجل.. طريقة الحصول على قرض العمل الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

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وفر بنك التنمية الاجتماعية جميع الإجراءات الخاصة للحصول على قرض العمل الحر، وذلك لجميع الفئات والأشخاص العاطلين عن العمل. اضافة اعلان





تنفيذ المشروعات

ويسمح هذا القرص بتنفيذ المشروعات الخاصة والحصول على مستوى معيشي متميز وتحقيق العدالة الاجتماعية ويتم ذلك في وجود بعض الضوابط الخاصة من قبل العاملين في البنك.





الفئات المستهدفة:

ويعد هذا القرض أحد القروض الخاصة بالعمل الحر ويمكن الحصول عليه من قبل المرأة والرجل كما أنه يضم العديد من المميزات الخاصة التي تجعل العديد يتسارعون في الحصول على القرض بكل سهولة.









بنك التنمية الاجتماعية

2-ينبغي أن يقوم المستفيد بتقديم الوثيقة الخاصة بالحصول على العمل الحر وذلك من المنصة الخاصة بالعمل الحر.





3-ينبغي ألا يكون المستفيد عليه إحدى الديون السابقة لبنك التنمية.





4-يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عاماً.





5-عندما يقوم المستفيد بالعمل في النقل الموجه يجب أن يتم التأمين على السيارة أو المركبة.





6-ينبغي أن يكون الحد الأقصى للراتب الخاص بالمستفيد يصل بقيمة 14,000 ريال فقط.





7-يلزم أن يقوم المستفيد بتأدية الضمانات والمستندات اللازمة لذلك.







الأوراق المطلوبة



هناك بعض المستندات والأوراق التي يجب أن يتم إرفاقها جميعاً ليتم الحصول على القرض الخاص بالعاطلين عن العمل.



وتتمثل تلك المستندات والأوراق فيما يلي: هناك بعض المستندات والأوراق التي يجب أن يتم إرفاقها جميعاً ليتم الحصول على القرض الخاص بالعاطلين عن العمل.وتتمثل تلك المستندات والأوراق فيما يلي:





1- يجب أن يتم إحضار وثيقة خاصة بقيمة الراتب الذي يحصل عليه المستفيد.





2- ينبغي أن يتم توافر العنوان الوطني الخاص بالبريد.







3- ينبغي أن يتم توافر رخصة قيادة لجميع العاملين في مجال النقل.



4- يجب أن يتم تقديم صورة خاصة من الهوية الوطنية ودفتر العائلة



5- ينبغي أن يتم إحضار وثيقة خاصة من مكتب التفويض الخاص بخدمة المعلومات.

وقدم بنك التنمية الاجتماعية فرصة الحصول على قرض العمل الحر وذلك بالنسبة للفئات والأشخاص العاطلين عن العمل وذلك في وجود بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:1-ينبغي أن يكون المتقدم أحد المواطنين الذين يمتلكون حرف أو مهنة خاصة.





