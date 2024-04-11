عاجل.. توقعات طقس المملكة حتى آخر أيام العيد

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توقع خبراء الأرصاد، استقرار الأجواء حتى نهاية يوم غد الجمعة، آخر أيام العيد، بطقس مناسب للخروج والتنزه على معظم مناطق المملكة.







توقعات طقس المملكة حتى آخر أيام العيد



طقس متعدل مناسب للخروج والتنزه



أمطار رعدية غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن أجواء المملكة يوم غد تميل إلى الاستقرار مع حرارة طفيفة وبعض فرص هطول أمطار، وذلك على النحو التالي:نهارًا: يبقى الطقس مائلًا للحرارة في معظم المناطق، وحارًا في المناطق الشرقية، بينما يكون معتدلًا في المرتفعات الجنوبية وشمال المملكة.كما تظهر كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة في أجزاء عديدة من المملكة، مع رياح معتدلة السرعة على معظم الأنحاء، عدا المناطق الجنوبية والغربية ومكة المكرمة.ليلًا: يكون الطقس معتدلًا بوجه عام في غالبية المناطق، لكنه يميل للبرودة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع بعض المناطق الشمالية، وسط هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة في العموم.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الشرقية، والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.