استعدادًا لرمضان.. أكثر من 4900 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع

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أعلنت وزارة التجارة، أنها نفذت 4,953 زيارة تفتيشية خلال الثلاثين يوماً الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.





تنفيذ 4900 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع



متابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود



وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأكدت أنها تتابع توافر مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، وتأمين أي زيادة مطلوبة عبر الموردين، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.وأضافت أن الفرق الرقابية، وتكثف جولاتها على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة لمتابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال إطارات وزيوت السيارات.كما تتحقق من صحة العروض والتخفيضات، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.