عاجل.. الضمان الاجتماعي لشهر فبراير.. استعلم الآن عن أهليتك عبر هذا الرابط

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كشفت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات الاستعلام
عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لدورة شهر فبراير 2024.
الضمان
الاجتماعي لشهر فبرايروأوضحت
أنها تسعى لتمكين المستفيدين من التحقق من حالة الاستحقاق وتحديد ما إذا كانوا
مؤهلين أم غير مؤهلين، وذلك وفق المواعيد المعلنة من قبل الضمان الاجتماعي المطور.
خطوات
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطوروبينت
أنه من خلال عدة خطوات، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
المطور بشكل مباشر وفي وقت قصير، وهي على النحو التالي:
1 - زيارة موقع وزارة الموارد البشرية على الإنترنت (اضغط هنا).
2 - تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم الخاصة بك، وهي كلمة المرور ورمز التحقق.
3 - اختيار الدخول عبر النفاذ الوطني.
4 – الانتقال إلى قائمة برامج الدعم الخاصة بك.
5 - اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
6 - اختيار كلمة “الأهلية والاستحقاق” من القائمة.
7 - ستظهر جميع البيانات الخاصة بالدفعة لهذا الشهر وحالة الأهلية.
تقديم
اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوأكدت
الوزارة أنه يُمكن للأفراد الذين يودون تقديم اعتراض على قرار “غير مؤهل” فيما
يتعلق بالضمان الاجتماعي المطور اتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية عبر الإنترنت.
2 - اختيار قسم “برامج الدعم الخاصة بي”.
3 - اختيار “برنامج الضمان الاجتماعي”.
4 - اختيار “الأهلية والاستحقاق”.
5 - اختيار “استعراض تفاصيل دورة الأهلية”.
6 - تقديم الاعتراض مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقًا لطلب الاعتراض.
7 - الضغط على كلمة “تسليم الاعتراض” لإرسال الطلب.
موعد
صرف الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2024وعن
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، خاصةً إذا تزامن موعد الصرف مع عطلة أو إجازة
رسمية، كشفت الوزارة أن صرف الدفعة الخاصة بشهر فبراير 2024، يكون كالتالي:
1 - تُصرف دفعة فبراير في الموعد المحدد دون أي تغييرات.
2 - اليوم الأول من شهر فبراير 2024، الخميس، الموافق 20 من شهر رجب لعام 1445.