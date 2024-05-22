داهم أوكارهم.. ضبط مخالفين في هجمات مباغتة على تجار المخدرات بـ 3 مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 440 كيلوجرامًا من القات المخدرففي
منطقة عسير، أحبطت
الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 440 كيلوجرامًا من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدركما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان
على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضبط نيجيري خالف نظام
البيئة في جدةوفي
منطقة مكة المكرمة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة
من الجنسية النيجيرية لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في
محافظة جدة.
القبض على 4 مقيمين لاستغلالهم الرواسب كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مقيمين مُخالفين
لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمحافظة جدة.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.