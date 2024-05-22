داهم أوكارهم.. ضبط مخالفين في هجمات مباغتة على تجار المخدرات بـ 3 مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 440 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر



ضبط نيجيري خالف نظام البيئة في جدة



القبض على 4 مقيمين لاستغلالهم الرواسب



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

