خطر عالمي.. "نهر يوم القيامة" يهدد المدن الساحلية في العالم بهذا المصير

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اكتشف باحثون في جامعة كاليفورنيا، أن ما يعرف باسم "نهر يوم القيامة الجليدي" في القارة القطبية الجنوبية، يذوب بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

ويخشى الباحثون الذين اعتمدوا على الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الرادار لتتبع التغيرات في "نهر ثويتس الجليدي" من أن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى سطح البحار في العالم إلى مستويات خطيرة إلى حد تهديد المدن الساحلية حول العالم بالغرق.

ووجدوا أن مياه البحر الدافئة تتدفق على بعد أميال تحت النهر، مما يتسبب في "ذوبان قوي". ورفع أجزاء من النهر الجليدي بنحو سبعة أميال.





ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا



مراقبة التغييرات في نهر ثويتس الجليدي



ارتفاع درجة حرارة المحيطات



وقد تتطلب النتائج إعادة تقييم توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا، حيث توقع الباحثون أن نهر ثويتس قد يتراجع لمسافة تصل إلى ميلين كل عام تحت تأثير مياه البحر الدافئة.وقالت المؤلفة المشاركة كريستين داو، الأستاذة في كلية البيئة بجامعة واترلو في أونتاريو بكندا، في بيان: "إن ثويتس هو أكثر الأماكن غير المستقرة في القطب الجنوبي ويحتوي على ما يعادل 60 سم من ارتفاع مستوى البحر".وأضافت،ـ وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "القلق هو أننا نقلل من سرعة تغير النهر الجليدي، الأمر الذي سيكون مدمرًا للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم".وتظهر البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار قدمين قد يؤدي إلى غمر العديد من المدن الساحلية الأمريكية، ومن بينها ميامي ومدينة نيويورك ونيو أورليانز.واستند الفريق إلى لبيانات تم جمعها خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2023 بواسطة القمر الصناعي التجاري الفنلندي ICEYE، الذي أظهر صعود وهبوط وانحناء نهر ثويتس الجليدي.وقرر الباحثون أن مياه البحر كانت تدخل من قاعدة الغطاء الجليدي، حيث اندمجت مع المياه العذبة الناتجة عن تدفق الطاقة الحرارية الأرضية والاحتكاك، و"يجب أن تتدفق في مكان ما".يتم بعد ذلك توزيع المياه من خلال قنوات طبيعية أو تجميعها في تجاويف، مما يخلق ضغطًا كافيًا لرفع الغطاء الجليدي.وقال المؤلف الرئيس إريك ريجنو، أستاذ علوم نظام الأرض: "هناك أماكن يكون فيها الماء عند ضغط الجليد المغطي تقريبًا، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الضغط لدفع الجليد إلى الأعلى".وأضاف: "يتم بعد ذلك عصر الماء بدرجة كافية لرفع عمود يزيد طوله عن نصف ميل من الجليد".وظل الباحثون يراقبون تأثير تغير المناخ على تيارات المحيطات لعقود من الزمن، ووجدوا أدلة على أن مياه البحر الأكثر دفئًا يتم دفعها إلى شواطئ القارة القطبية الجنوبية والمناطق القطبية الأخرى .وشهد غرب القارة القطبية الجنوبية، حيث يقع "نهر يوم القيامة الجليدي"، ارتفاعًا في درجات الحرارة على وجه التحديد على مدار الخمسين عامًا الماضية.ووجدت دراسات سابقة أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات، مما يجعلها أقل برودة وأقل عرضة للغرق.وبدون غرق الماء البارد، يمكن أن تتباطأ تيارات المحيط أو تتوقف في مكان واحد، وهو ما قد يفسر سبب عدم تحرك مياه البحر الأكثر دفئًا بسرعة عبر القارة القطبية الجنوبية.