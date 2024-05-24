تدخل البهجة والسرور على أسرتك.. نزهة رائعة في منتزه الملك سلمان البري بالرياض

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إذا أردت أن تغير روتين يومك لتحظى بوقت ممتع ومشاهد تسر الناظرين في جو عائلي، فإننا نعرض لك اليوم واحدًا من أفضل منتزهات الرياض، والذي يعد واجهة للمتنزهين وأحد أرقى المناطق الترفيهية.





منتزه الملك سلمان البري









أهم نشاطات ومميزات المنتزه





1- منطقة السد



2- العروض الترفيهية



3- الأسواق الشعبية



4- حديقة البجيري



5- الجلسات العائلية



6- منطقة السفاري



7- ممرات المشي



8- منطقة الترفيه



9- ركوب الخيل



10- منطقة التخييم



11- قاعات الاحتفالات



12- منطقة الألعاب الرياضية



13- ركوب الدرجات النارية



14- المطاعم



أوقات العمل في المنتزه



موقع منتزه الملك سلمان البري

