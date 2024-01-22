الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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عاجل.. طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446

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النقل المدرسي
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بعد فتح باب التقديم في بعض المناطق، أعلنت شركة تطوير خدمات النقل، الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم العام بالمملكة "رافد"، عن طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446.اضافة اعلان

طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446

وأكدت أن كافة الطلبات المقدمة للالتحاق بالخدمة تخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية، وذلك لضمان الاستفادة من خدمة النقل المدرسي من جانب الفئات الأكثر حاجة لها، مبينة أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1446 هي كالآتي:

التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1446

1 - زيارة منصة نظام نور التعليمي.
2 - اختار طلبات التسجيل في الحافلات المدرسية للعام القادم 1446 هـ.
3 - النقر على طلاب النقل المدرسي.
4 - تحديد المستفيد من خدمة النقل المدرسي.
5 - اختار العنوان الوطني الصحيح له.
6 - القيام بتعبئة بيانات الطالبـ/ ة.
7 - سداد دفعة التسجيل بواسطة وسيلة الدفع.


مراحل التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ

وأضافت "رافد" أن مراحل التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ, هي على النحو التالي:
1 -  فتح باب التسجيل في 21 يناير 2024.
2 - تقديم الطلب.
3 - الانتظار 48 ساعة بعد السداد للطلبة الغـير معفييـن.
4 - تحويـــل الحالـــــة إلى قيد الدراسة.
5 - تاريخ إغلاق التسجيل 10 يونيه 2024.

مواعيد التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1446

وبينت الشركة، أن سبب فتح التسجيل المبكر في الخدمة هو التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين والتي من شأنها الإسهام في انتظام أسطول النقل المدرسي خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول بالعام الجديد، ويتم التسجيل في الخدمة عن طريق نظام نور لولي الأمر.
ومن المقرر ان يتم فتح باب التسجيل في نظام نور اعتبارًا من تاريخ 21 يناير 2024م، الموافق لتاريخ 9 رجب 1445هـ، عبر نظام نور التعليمي.


مزايا "رافد" النقل المدرسي

أكدت شركة تطوير النقل التعليمي رافد على أنها تقوم بشكل مستمر بتطبيق أعلى معايير السلامة لنقل ما يزيد عن 1.2 مليون طالب وطالبة من طلبة التعليم العام وذوي الإعاقة بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، ومن مزايا خدمة النقل التعليمي ما يلي:
1 - مشرفون مراقبون ميدانيون.
2 - تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
3 - خدمــات احتياطيـة عند تعطـل الحافلـة.
4 - حافلات حديثة متعددة الأحجام والمقاعد.
5 - أنظمة إلكترونية للإشراف والرقابة وضبط الجودة.
6 - سائقون مدربون ومؤهلون لقيادة الحافلات المدرسية.


بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

وكانت بعض إدارات التعليم قد أعلنت أمس عن بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ.
وطالبت أولياء الأمور المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي، وحجز مقعد في الحافلة المدرسية لأبنائهم للعام الدراسي 1446هـ.

أجور التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

وبينت أن أجور التسجيل هي 200 ريال لكامل العام الدراسي، مشددة على ضرورة سرعة التسجيل قبل إغلاق طلب الخدمة بتاريخ 6/10/ 2024.

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