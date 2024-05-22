"قطار الحرمين السريع".. رحلات ميسرة لضيوف الرحمن ودقة في المواعيد خلال موسم الحج

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يعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدمًا أنظمة إشارات واتصالات متطورة.

كما يعد مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة السكك الحديدية السعودية.

ويربط هذا المشروع بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من حجاج الداخل والخارج، ويخفف من الازدحام على الطرق بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.







6 سنوات في خدمة ضيوف الرحمن



5 محطات لقطار الحرمين



دقة في المواعيد



وقطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، تم تدشينه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في سبتمبر من العام 2018م، كأضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين، وكذلك مدينة جدة.وخط قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله 449 كم واتصال فرعي بطول 3.75 كم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتبلغ سرعته 300 كيلو متر في الساعة، وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 كم بين مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة كأسرع ست قطارات في العالم.ويحتوي قطار الحرمين السريع على خمس محطات 3 منها، طرفية وهي: محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة، ومحطة المدينة المنورة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، واثنتان وسطية وهي: محطة جدة الرئيسة الواقعة في حي السليمانية، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وتعد محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم، وذلك من خلال تواجدها على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة أرصفة للقطار مما يسهم في سهولة الحركة من المحطة وإليها سواءً كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة.وتسهم المحطة في تخفيف الازدحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم لمغادرة المطار واستخدام وسائل النقل الأخرى.ويتم تشغيل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارًا كهربائيًا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى كافتريا، و8 مقصورات للدرجة السياحية، ليبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.وتتميز رحلات "قطار الحرمين السريع" بدقة مواعيد تحركها بين مختلف المحطات، فيما يعكس مدى كفاءة الفرق العاملة في تسيير عشرات الرحلات يوميًا،ورصدت وكالة "واس" خلال جولتها أمس داخل محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، مشاهد لانسيابية حركة أسطول القطارات، ودقة مواعيد وصولها، ومغادرتها المحطة، وهي تنقل مئات المسافرين من الحجاج والمعتمرين، والمواطنين والمقيمين، لما يوفّره المشروع من خدمة متميزة، عبر رحلات آمنة ومنتظمة.

وعزّزت النجاحات التي حققها مشروع قطار الحرمين السريع منذ تشغيله قبل سنوات قليلة، من الطاقة التشغيلية للرحلات الداخلية لاسيما خلال مواسم العمرة والحج، وزيادة عدد المستفيدين بشكل تصاعدي، ما يعكس القيمة النوعية للمشروع، واتساع دائرة المستفيدين، قياساً على سهولة إتمام خدمات الحجز، وتعدّد مواعيد الرحلات، وسرعة الوصول إلى الوجهة لاسيما بين الحرمين الشريفين خلال وقت وجيز.

وتستغرق إجراءات السفر عبر قطار الحرمين السريع دقائق معدودة منذ الوصول لمحطة القطار بالمدينة المنورة حتى يأخذ المسافر مقعده داخل القطار.

وبمجرد وصول المسافر للمحطة، يباشر إجراءات ميسّرة تبدأ بالتحقق من بيانات الحجز، ثم ينتقل مباشرة إلى صالة المغادرة في الطابق العلوي، بانتظار النداء باستقبال ركاب الرحلة، لتبدأ بعدها إجراءات التحقق من متطلبات الأمتعة المسموح بحملها خلال الرحلة.

ثم ينتقل المسافر مباشرة إلى المقعد المخصّص له داخل القطار الذي يتألف من 13 عربة، خُصّصت إحداها لتقديم خدمات الأغذية والمشروبات للمسافرين.

وأشاد عدد من المسافرين من الحجاج، بجودة مستوى خدمة التنقل بين الحرمين الشريفين عبر القطار السريع، عبر رحلات ميسّرة وآمنة تنقل المسافرين وفق مواعيد منتظمة على مدار الساعة.







خدمات محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة



وتحوي محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة العديد من الخدمات التي يحتاجها المسافرون، تشمل:مواقف المركبات أسفل المحطةأجهزة لخدمات الحجز الإلكتروني، وإصدار التذاكرمكاتب الاستعلام وتقديم المساعدةصالات متعددة للقدوم والمغادرةصالات موسمية خاصة بخدمة الحجاجنقاط بيع متعددة تتضمن أكشاكاً لبيع الأغذية والمشروبات الساخنة والباردةشركات تقدم خدمات حجز السكن، والسياراتإضافة إلى مركز صحي دائم يقدم الخدمات الصحية لمختلف الحالات داخل المحطة.وتشكّل الخطة التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع جزءًا من منظومة النقل خلال موسم الحج كل عام، تتضمن توفير أكثر من 1.6 مليون مقعد عبر 3800 رحلة لخدمة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة.