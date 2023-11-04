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عاجل.. دمرتهم المخدرات.. رسائل مبكية لسجناء من خلف القضبان (تفاصيل)

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السجن
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تحرص وزارة الداخلية بين الحين والآخر على تقديم النصائح لأبناء المجتمع حول مدى خطورة المخدرات وتدميرها للشباب، وذلك من خلال قصص حية لأشخاص دمرت المخدرات حياتهم.اضافة اعلان

الشلة دمرتني:



وفي قصة مؤثرة رواها سجين يقول بعدما أفقدته تجارة المخدرات كل شيء تقريبا أصبح إنسانا بلا هوية أو قيمة.

وأوضح السجين في مقطع فيديو: "الشلة هي اللي دمرتني والفلوس والطمع والمخدرات ما لها أمان ضيعتني من أهلي وضيعتني من الدنيا".

وأضاف : "من كثر ما أنا متندم من المخدرات، شكيت في نفسي إن ما أحد يحبني في الدنيا، الترويج ما فادني ولا شيء، كنت طماع عشان الفلوس، لما انمسكت حسيت بكتمة وحسيت بظلمة ، حسيت بندم".

وتابع قائلا: "واحد قال لي يبغى قطعة وجاني الموقع، وبعدها انقبض علي، ولا حسيت ولا أي شيء أني استفدت من الفلوس، دمرت نفسي ودمرت حياتي".

وفاة نصف أهله:



وفي وقت سابق، روى سجين قصة فقدانه نصف أهله تقريبا دون أن يستطيع رؤيتهم بسبب المخدرات.


وقال إن نصف أهله توفوا دون أن يتمكن من رؤيتهم كونه لازال في السجن، مضيفا: "ما استفدت بأي شيء ، لا استفدت في الأول ولا في الأخير".

اتصلت على واحد لطلب أموال منه، فقال لي أبشر أعطيك اللي تبيه، وسأعطيك سيارة والكثير من الأشياء الأخرى.

واتصل علي وقال لي هناك سيارة جايتك تروح تجيب لي الأغراض منها وتجيني في المكان الفلاني، قلت له تعطيني هذا المبلغ مقابل هذه السيارة معاناته السيارة فيها حبوب أو مخدرات فقال نعم.

مغترب عن أمه 14 عاما:



أيضا روى سجين آخر قصته المؤلمة بعد إلقاء القبض عليه أثناء تجارة المواد المخدرة والسموم.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي مخدرات صاري لي مغترب عن أمي 14 سنة، أتمنى الموت، قضيتي استقبال مخدرات".

وتابع: "اتصل بي أحد الأشخاص وأخبرني عن وصول تريلا إلى الرياض، وأخبرني أن بها مخدرات وقال لي أذهب لترى وضعها، وحين ذهبت تم القبض علي

وواصل: "الموقف اللي ندمان عليه إني اتبعت كلام أخوي وجابني عن طريق المخدرات وانحرمت من أهلي".

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