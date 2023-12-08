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حتى هذا الموعد.. توقعات بحالة من عدم الاستقرار على أجواء المملكة

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حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة
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حذر خبراء الأرصاد من حالة متوقعة من عدم الاستقرار التي تؤثر تدريجيًا على مناطق مختلفة من المملكة.
وحسب "طقس العرب"، فإنه من المُتوقع أن تبدأ حالة من عدم الإستقرار الجوي بالتأثير تدريجيًا على أجواء المملكة اعتباراً من ساعات ليل اليوم الجُمعة بمشيئة الله، تتسع جغرافياً لتؤثر على مناطق أوسع اعتباراً من ساعات مابعد منتصف ليل الجُمعة وفجر وصباح يوم غد السبت.اضافة اعلان

حالة من عدم الاستقرار على هذه المناطق

ووفق الخبراء، فإنه اعتباراً من هذه الليلة متوقع أن تتكاثر السحب تدريجياً على أجزاء من الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، لايُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بالرياح الهابطة.
فيما تمتد الأمطار لاحقاً في ساعات ما بعد منتصف لتشمل أجزاء من تبوك وسواحلها إضافة لأجزاء من منطقة المدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية ومدينة ينبع مع ساعات الصباح.

الحالة تؤثر على سواحل البحر الأحمر

وتشمل تأثيرات الحالة المتوقعة، كل من سواحل البحر الأحمر من ضبا وحتى شمال رابغ، إذ يُتوقع أن تتأثر هذه المناطق بالسحب الركامية الرعدية مع ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر، كسحب رعدية ماطرة تتشكل  على سواحل البحر الأحمر ، مع زخات رعدية مُتوقعة في ضبا والوجه وينبع واملج وامتداداً حتى شمال رابغ.

الحالة تتحرك تدريجياً نحو الجنوب فجر وصباح السبت

 ويُتوقع بمشيئة الله أن تبدأ السحب الماطرة بالتشكل في سماء المدين الساحلية المُطلة على البحر الأحمر اعتباراً من ساعات الليل المتأخرة من يوم الجُمعة، على أن تتحرك تدريجياً نحو الجنوب مع ساعات فجر وصباح السبت، تبدأ من ضبا وتمتد تدريجياً نحو الوجه وينبع واملج وامتداداً حتى شمال رابغ، لتؤثر عليها على شكل زخات من الأمطار تترافق بنشاط للرياح السطحية.

أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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