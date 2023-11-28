بهذه المناطق.. خبراء الأرصاد يكشفون الحالة المطرية ويُحذرون من انخفاض الحرارة

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كشف خبراء الأرصاد، عن الحالة المطرية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، محذرين من انخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.

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انخفاض في درجات الحرارة



أمطار متوقعة على مناطق جنوب المملكة



الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية



مرتفع جوي وكتلة هوائية دافئة



بشرى لسكان هذه المناطق



أحوال جوية غير مُستقرة مع أمطار متفرقة



سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة، بحيث يكون الطقس معتدلاً في عموم المناطق يميل للبرودة في شمال المملكة والقمم الجبلية العالية.كما أنه من المتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على أجزاء من جنوب غرب المملكة، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية على شرق ووسط المملكة وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.وفي ساعات الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد في أغلب المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة على معظم المناطق.ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بما فيها المملكة الأول من ديسمبر بحسب تقويم الأرصاد الجوية، وهو يختلف عن تلك البداية الفلكية والتي ترتبط مع ظاهرة الانقلاب الشتوي ويُصادف حدوثها هذا في 21 ديسمبر 2023.ويتوقع الخبراء، أنه خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، يسيطر المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على مناطق شمال شبه الجزيرة العربية، ويترافق بكتلة هوائية أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة في تلك المناطق.فيما يُتوقع أن تكون درجات الحرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة، بينما تكون ضمن مُستوياتها الطبيعية في بقية المناطق.يأتي هذا مع تعرض أجزاء من شمال المملكة ورُبما شمال المنطقة الوسطى ببعض الأحوال الجوية غير المُستقرة والتي يُرافقها فرص هطول أمطار مُتفرقة في أغلبها وتشمل مناطق دون الأخرى.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.