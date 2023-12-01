من السبت للاثنين.. تحذير من أمطار رعدية على معظم المناطق

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أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ،





ابتداءً من يوم غد السبت وحتى الاثنين المقبل. اضافة اعلان



أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار بهذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة والالتزام بالتعليمات



وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن التوقعات تُشيرإلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.وبين أن الرياح تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع تساقط البرد على منطقتى عسير وجازان وتزداد غزارتها يومى الأربعاء والخميس.1 – منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف وعرعر".2 – منطقة الجوف وتشمل "طبرجل وسكاكا ودومة الجندل".3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل"العيص والمهد ووادي الفرع وبدر وينبع ".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة ".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.ونوه المركز لضرورة متابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الاثنين المقبل.