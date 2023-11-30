عاجل.. حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق الأسبوع المقبل

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حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية متوقعة على عدد من مناطق المملكة، تبدأ الجمعة وتستمر مع أيام الأسبوع المقبل.





أمطار رعدية متوقعة مع طقس متقلب اضافة اعلان



حالة مطرية على شمال وغرب المملكة



أمطار على مكة والمدينة وهذه المناطق



منخفض جوي بالطبقات العليا ومطر متوقع



أمطار متفرقة مع نشاط للرياح



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير إلى تتأثر بعض مناطق المملكة مع مطلع الأسبوع القادم بحالة جوية جديدة تجلب الهطولات المطرية الرعدية مع تركزها على غرب المملكة وبعض المناطق الشمالية.ومن المتوقع أن تبدأ طلائع الحالة المطرية يوم السبت مع تكون بعض السُحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من غرب المملكة وقد تطال أجزاء محدودة من شمال المملكة.ويوم الأحد، يتوقع أن يتعمق مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية قادم من الغرب ويتمركز وسط البحر الأحمر بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب، بحيث تكون الظروف الجوية مُهيأة لهطول الأمطار على مناطق الباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها أجزاء من سواحل المنطقتين وكذلك تبوك، ويُرافق الأمطار حدوث العواصف الرعدية أحياناً مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.كما لا يُستبعد أن تتأثر أجزاء مُتفرقة للغاية و محدودة اجمالاً من شمال المملكة ببعض الهطولات المطرية بإذن الله.ويبتعد المُنخفض الجوي في طبقات الجوال عالية عن المملكة يومي الإثنين والثلاثاء، بحيث تتراجع شدة الحالة الجوية المطرية عن المملكة و بالرغم من ذلك تبقى الفرصة واردة لهطول الأمطار على أجزاء من غرب وشمال المملكة مُنتصف الأسبوع.فيما تنشط الرياح نشاطًا متوسطًا على شرق الغربية و أقصى المنطقة الوسطى، ومن يوم السبت متوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاء متفرقة ومحدودة من المناطق الغربية والشمالية والجنوبية، ولا يستبعد بعض الامطار شمال الوسطى تمتد الى الامارات وسلطنة عمان معظمها من خفيفة الى متوسطة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.