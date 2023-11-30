عاجل.. حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق الأسبوع المقبل

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حذر خبراء الأرصاد من
حالة مطرية متوقعة على عدد من مناطق المملكة، تبدأ الجمعة وتستمر مع أيام الأسبوع المقبل.
أمطار رعدية متوقعة مع
طقس متقلب وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير إلى تتأثر
بعض مناطق المملكة مع مطلع الأسبوع القادم بحالة جوية جديدة تجلب الهطولات المطرية
الرعدية مع تركزها على غرب المملكة وبعض المناطق الشمالية.
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حالة مطرية على شمال وغرب المملكةومن المتوقع أن تبدأ طلائع الحالة المطرية يوم السبت مع
تكون بعض السُحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من غرب المملكة وقد تطال أجزاء محدودة
من شمال المملكة.
أمطار على مكة والمدينة وهذه المناطقويوم الأحد، يتوقع أن يتعمق مُنخفض جوي في طبقات الجو
العالية قادم من الغرب ويتمركز وسط البحر الأحمر بالتزامن مع تدفق للرطوبة
المدارية من الجنوب، بحيث تكون الظروف الجوية مُهيأة لهطول الأمطار على مناطق
الباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها أجزاء من سواحل المنطقتين وكذلك
تبوك، ويُرافق الأمطار حدوث العواصف الرعدية أحياناً مما قد يؤدي إلى جريان
الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.
كما لا يُستبعد أن تتأثر أجزاء مُتفرقة للغاية و محدودة اجمالاً من شمال المملكة ببعض الهطولات المطرية بإذن الله.