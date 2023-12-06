عاجل.. شروط وطريقة ومواعيد التقديم بالوظائف العسكرية المتاحة

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أعلنت وزارة الدفاع، عن استمرار التقديم للوظائف العسكرية والتجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1445هـ، من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





* الرتب العسكرية



* المؤهلات المطلوبة



* القوات المسلحة وأفرعها



من التخصصات (قابلة للتحديث - هذه تخصصات الفترة السابقة):



* شروط التقديم



جندي.جندي أول.عريف.وكيل رقيب.رقيب.الثانوية العامة.الدبلوم.البكالوريوس.القوات المسلحة السعودية.القوات البرية الملكية السعودية.القوات الجوية الملكية السعودية.القوات البحرية الملكية السعودية.قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.قوة الصواريخ الاستراتيجية.الخدمات الطبية للقوات المسلحة.قيادة القوات المشتركة.التصوير الضوئي.التصوير الضوئي الفوتوغرافي.الأجهزة والآلات المكتبية.الإذاعة والتلفزيون والفيلم.التصوير الفوتوغرافي.اللغة الإنجليزية (عام).اللغة الإنجليزية والترجمة.الإعلام.الإدارة العامة.الموارد البشرية.إدارة الأعمال.نظم المعلومات الإدارية.إدارة المستودعات.إدارة الجودة.إدارة سلسلة الإمدادات.القانون العام.القانون الخاص.القانون الجنائي.التحقيق الجنائي.القانون التجاري.القانون الدولي.الدراسات القضائية.تقنية الهندسة الكيميائية.الهندسة الكهربائية.تقنية الهندسة الكهربائية.تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.هندسة الحاسب الآلي.هندسة الشبكات.الهندسة الميكانيكية.تقنية الهندسة الميكانيكية.هندسة المساحة.تقنية هندسة المساحة.تمريض.التغذية العلاجية.الصحة والسلامة المهنية.الدفاع المدني.أمين مستودع.إدارة أنظمة الشبكات.البرمجة وعلوم الحاسب.هندسة البرمجيات.نظم المعلومات.الدعم الفني.الهندسة الكيميائية.التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.التاريخ.اللغة الإنجليزية ( عام ).اللغة الفرنسية والترجمة.اللغة العبرية.اللغة الفارسية.اللغة الإسبانية.الاقتصاد العام.العلوم السياسية.علوم المكتبات والمعلومات.إدارة الأعمال الدولية.العلاقات العامة.القانون.إدارة مشاريع.الأجهزة السمعية والمرئية.الكهرباء الإنشائية.الكهرباء الصناعية.الإلكترونيات.ميكانيكا السيارات.تبريد وتكييف الهواء.النجارة العامة.الخياطة الرجالية.فني مطابع.المحاسبة.الإدارة المالية.الإدارة المكتبية.تصميم المنتجات.علم الاجتماع.المحاسبة.السكرتارية التنفيذية.تقنية هندسة الحاسب الآلي.تقنية هندسة الشبكات.التغذية وعلوم الأطعمة.المختبرات الطبية.الإدارة الفندقية.خدمة الطعام والشراب.إنتاج الطعام (الطهي).والمزيد من التخصصات ...1 - أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.2 - أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.3 - أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.4 - حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.5 - أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.6 - أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.7 - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.8 - أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.9 - أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.10 - أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.11 - ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .





* طريقة التقديم



وظائف للثانوية لدى المسار العسكري بكلية علوم الطيران



* موعد التسجيل



* طريقة التسجيل



* شروط وموعد التقديم على الوظائف العسكرية المتاحة

