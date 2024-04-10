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ليلة العيد.. الإطاحة بـ 7 لصوص و4أشخاص قاموا بعمليات سطو وظهور في محتويات مرئية مخالفة

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المتهمون
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شنت قوات الأمن ليلة العيد، عدة حملات تمكنت من خلالها القبص على عدد من اللصوص قاموا بعمليات سطو، إضافة إلى عدد من المخالفين الذين ظهروا في محتويات مرئية مخالفة للآداب العامة.اضافة اعلان

محتوى مرئي مخالف في حائل:

وكانت شرطة منطقة حائل قد ألقت القبض على ثلاثة أشخاص ظهروا في محتوى مرئي مع فتاة وارتكاب مخالفة التفحيط.
وأوضحت أنه قد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

محتوى مرئي مخالف بالرياض:

بينما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا مخلًا بالآداب العامة.
أيضا تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عمليات سطو بجدة:

فيما قبضت شرطة محافظة جدة على سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، لارتكابهم حوادث سطو على مستودعات ومحال تجارية وسرقة ما بداخلها من بضائع باستخدام مركبات مسروقة.
تم استرداد المركبات وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق قبضت شرطة محافظة جدة أيضا على 6 مقيمين من الجنسية اليمنية لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل مقيم من الجنسية نفسها، والاستيلاء على مبالغ مالية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن بمخدرات في القصيم

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن في جازان

أيضا قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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