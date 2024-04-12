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الأطفال.. عيون باسمة وقلوب مشرقة بفرحة العيد (صور)

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فرحة الاطفال بالعيد
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تعد أيام العيد من أجمل أيام السنة؛ فالكل يترقبها الصغير والكبير لما فيها من أنس وفرح، وتكون الابتسامة حاضرة على وجوه الجميع.اضافة اعلان

الأطفال.. عيون باسمة وقلوب مشرقة

وفي العيد ينتظر الصغير هذه الأيام بلهفة وشوق لكي يلعب ويفرح، والكبير ينتظر العيد لكي يفرح ويأنس بتواصله مع أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة أرحامه وأحبابه.


 لكن تبقى فرحة الأطفال فارقة وحاضرة تكون أضعاف فرحة الكبار لخلو قلوبهم من هموم الحياة ومشاغلها, وما أجمل لحظات العيد عندما ترسم على مُحيّا الأطفال الابتسامة التي تنم عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم الصافية النقية.


"بوابة الدرعية "تحتفل مع الأهالي والزوّار بالعيد

واحتفلت هيئة تطوير بوابة الدرعية بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، عبر جملةٍ من الفعاليات المتنوعة التي أُطلقت لمشاركة الأهالي والزوار فرحتهم والاستمتاع بأجواءٍ مميزة وقضاء أوقاتٍ سعيدة مع عائلاتهم وأصدقائهم في الدرعية.


فرحة الأطفال بالعيد في حديقة الملك فهد

وفي حديقة الملك فهد، احتفل الاهالي مع أطفالهم وظهرت فرحة الأطفال بعيد الفطر المبارك من خلال تواجدها في فعاليات العيد معبرين عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك.


فرحة الأطفال في العيد الفطر شمال الملكة

رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال في فعاليات عيد الفطر المبارك، وذلك بشارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعرعر بمنطقة الحدود الشمالية.


إطلاق مبادرة "باص العيد" بجازان

وفي جازان، أطلقت أمانة المنطقة ممثلة ببلدية محافظة ضمد، مبادرة "باص العيد" من خلال المرور على الأحياء السكنية والحدائق وتوزيع الهدايا والعيديات على الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.


أمانة حائل تطلق فعاليات عيد الفطر

كما انطلقت الفعاليات والاحتفالات المتنوعة التي تنظمها أمانة منطقة حائل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة والزوار.
 وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب التي تنمي مهاراتهم، وتدخل السرور والفرح عليهم بهذه المناسبة السعيدة.


تنوع إثرائي في احتفالات الطائف بالعيد

في الوقت نفسه، تتواصل فرحة الأطفال باحتفالات عيد الفطر التي تنظمها أمانة الطائف بمنطقة مكة المكرمة في 3 مواقع مختلفة، شملت متنزهات الردف والملك عبدالله بالنسيم والسنابل بالسيل الصغير، إلى جانب العديد من المواقع بالتنسيق مع شركاء الأمانة، في تحقيق أرقام قياسية من الزوار، وتنامي الإقبال الكثيف على مواقع الاحتفالات طوال الفترة المسائية وحتى ما بعد منتصف الليل.

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