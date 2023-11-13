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فوائد مذهلة لمخلفات أشجار النخيل.. ماذا عن النوى؟

زراعة النخيل
النخيل
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وجه الإرشاد الزراعي نصائح مهمة لمزارعي النخيل، مشددا على ضرورة الاستفادة من المخلفات وعدم التخلص منها.

مخلفات النخيل:

وقال: "احرص على الاستفادة من مخلفات النخيل والتي تحتوي على مادة السيليلوز النقي  المستخدم في إنتاج ورق الكتابة والعبوات الكرتونية الكبيرة الحجم أو الأطباق والأكواب الكرتونية".اضافة اعلان

وأضاف: "كما يمكن استخدام نواة التمر وتحويلها إلى منتج يستفاد منه طبيا مثل الكمادات الطبية الجافة".

زراعة البن:

في وقت سابق، كشف الإرشاد الزراعي عن عدة معلومات بخصوص زراعة "البن"، موجها المزارعين بضرورة معرفتها وتطبيقها للاستفادة من أفضل إنتاج.

وقال إن البن العربي ينمو عند مستوى أعلى من 500 متر من سطح البحر ويكون نموه أفضل عند مستوى ارتفاع مقداره  من 1000 وحتى 1800 متر.

أفضل مستوى:

وأضاف: ينتج عن هذه الزراعة عند المستويات المرتفعة تحسن ملحوظ في جودة الثمار.

زراعة البقدونس:

في وقت سالق، قال الإرشاد الزراعي إنه يجب التعامل مع "البقدونس" بطريقة معينة حيث يجب تعرض النبات دائما للشمس.

أشعة الشمس:

وأكد أن تعرض النبات جيدا لأشعة الشمس يضمن النمو الجيد للأوراق التي تشكل الجزء المأكول.

وأوضح أن أفضل الأماكن التي يمكن زراعة البقدونس بها هي المناطق المكشوفة المعرضة للشمس طوال الوقت.

نبات الشمندر:

في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إن كميات الأسمدة الواجب إضافتها لنباتات شمندر المائدة تتحدد على أساس نتائج تحليل التربة.

وأوضح أنه يجب إضافة الكميات المناسبة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كما يجب تجنب إضافة كميات زائدة من النيتروجين حتى لا يزداد النمو الخضري على حساب نمو الجذور ونوعيتها.

محاصيل زراعية:

في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المزارعين، باستخدام آلات الرش المناسبة لكل محصول، وذلك عند مكافحة الآفات.

وقال الخبير الزراعي مصنت الشراري، إنه إذا كان هناك محاصيل زراعية كبيرة فيجب استخدام آلات رش كبيرة.

وأضاف: "ليس من المنطق استخدام مرشة الظهر على مساحة كبيرة، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك إهدار للوقت".

وتابع: "في هذه الحالة يجب استخدام الآلة الكبيرة التي تعمل بالماتور وذلك لتغطية أكبر مساحة ممكنة".

طريقة خاطئة:

في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي بتجنب تبريد الأدوية البيطرية عن طريق وضعها في ماء الشرب وذلك للأغنام والماعز.

وأوضح أن هذه ممارسة خاطئة تؤثر سلبًا على فاعلية وتأثير هذه الأدوية.

وأضاف أن تبريد الدواء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تخفيف تركيزه والتأثير على قدرته.



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