إمام يصلي الوتر 3 ركعات بتشهد واحد بعد التراويح.. هل ينكر عليه؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال، بشأن حكم من يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد فقط عقب صلاة التراويح في شهر رمضان.



حكم صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة:

حكم وصل الشفع بالوتر في رمضان:

وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤال عبر مقطع صوتي على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه " هل ينكر على الإمام إذا صلى الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد".وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السؤال أنه لا ينكر عليه، خاصة إذا كان يريد أن يعلّم الناس ذلك.فيما أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن مدى صحة وصل الشفع بالوتر في سلام واحد.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته عبر برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه : " ما حكم وصل الشفع بالوتر في سلام واحد؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن وصل الشفع بالوتر في سلام واحد خلال شهر رمضان يكون بخلاف السنة.وأضاف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر هو الصلاة مثنى مثنى ثم كان يوتر بعدها بواحدة، حيث جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة".