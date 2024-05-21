ما أفضل أنواع الحج؟ "الفوزان" يُجيب

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أفضل أنواع الحج.





ما أفضل أنواع الحج؟



1 – الإفراد:



2 – القِران:

3 – التمتع:

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن التمتع هو أفضل أنواع الحج.وأضاف أن حج التمتع يبدأ فيه الحاج بالعمرة ويؤديها ثم يتحلل منها، ويحرم من جديد ويبدأ في مناسك الحج.وينقسم الحج إلى ثلاثة أنواع، وهي:وهو القيام بأعمال الحج فقط، ثم أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.وهو أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.وهو أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.