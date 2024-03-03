ادخار المال لأجل عملية جراحية.. هل يجب فيه الزكاة؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال حول وجوب الزكاة في المال المدخر لأجل إجراء عملية جراحية.



حكم الزكاة في المال المدخر لعملية جراحية:



حكم إعطاء المرأة زوجة ابنها من الزكاة:



إعطاء السائق من أموال الزكاة:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفوتنك" على قناة الرسالة تقول فيه السائلة إنها :" تدخر مالا من أجل إجراء عملية جراحية.. هل عليه زكاة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن المال المدخر البالغ نصابا إذا حال عليه الحول فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة.وحثّ الشيخ الخثلان السائلة على ضرورة إخراج الزكاة، وربما كان إخراجها مقدمة للبركة في صحتها وعافيتها من إجراء عملية جراحية.كما أجاب الشيخ الخثلان في وقت سابق عن سؤال يسأل فيه صاحبه عن صحة إعطاء المرأة زوجة ابنها من مال الزكاة.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك"، عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه : " هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجة ابنها من مال الزكاة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك لأنها فقيرة، وكونها زوجة ابنها لا يمنع من أخذها للزكاة.أيضا رد أيضا الشيخ الخثلان على سؤال من قبل ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه السائلة:"أن لديها سائق تحت كفالتها لا يكفيه راتبه، فهل يجوز أن تعطيه من مال الزكاة".وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجوز ذلك بثلاثة شروط : أولها "ألا يربط بين الزكاة وهذا العمل"، بحيث يعطيه الزكاة كأي شخص، لا لأجل أن يجود عمله.أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا السائق مستحقا، والشرط الثالث "ألا يتبع هذه الزكاة بمنّة ولا أذى".