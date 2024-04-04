هندي يشهر إسلامه ويغير اسمه إلى بلال في الحرم المكي (فيديو)

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شهد الحرم المكي الشريف، إشهار معتمر هندي لإسلامه وإعلانه عن دخوله دين الإسلام، ونطقه الشهادة في جموع المعتمين والزوار.
هندي يشهر إسلامه في رحاب الحرم المكي
وظهر الرجل الهندي الذي كان يرتدي زي الإحرام، ويؤدي مناسك العمرة، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية، ونطق الشهادة بين جموع المصلين والمعتمرين معبرا عن سعادته بدخول دين الإسلام.
وقال الرجل الهندي: "إسمي بلال ودخلت الإسلام وأصوم شهر رمضان، وأقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لو أموت بعدها الحمد لله".
فلبيني يشهر إسلامه في سكاكاوقبل أيام، أشهر شاب من الجالية الفلبينية إسلامه ونطق الشهادتين في مخيم لتفطير الصائمين في سكاكا، بمنطقة الجوف.
ونشرت جمعية نجاة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بـ سكاكا، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، مقطع فيديو للشاب الفلبيني وهو ينطق الشهادتين وسط سعادة غامرة من الحضور.
وظهر الشاب في المقطع وهو ينطق شهادة الإسلام وسط تكبير وتهليل وتهنئة من الحاضرين، داعين الله أن يثبته على الحق.
وفي وقت سابق، أشهرت 37 امرأة إسلامهن بعد اللقاءات والمحاضرات الدعوية، والذي نظمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي.
فيديو | "من الهندوسية إلى الإسلام" ..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2024
معتمر هندي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى "بلال" في الحرم المكي #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/WBwd9x93je