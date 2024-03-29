قس مصري يقيم بالمدينة: كنت أشتاق لهذا المشهد في المسجد الحرام قبل إسلامي (فيديو)

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عبر قس مصري سابق أسلم قبل 23 عامًا عن مشاعره تجاه المشاهد الإيمانية والروحية في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.

وقال خلال مقابلة مع قناة الإخبارية:"أنا مؤمن إبراهيم القس المصري الذي أسلم عام 2001، ومقيم في المدينة المنورة من وقتها".

وأضاف: "كان اسمي قبل الإسلام القس بيشوي داوود ملك سليمان، وقد أنعم الله علي بالتواجد في المدينة المنورة".





الأجواء الإيمانية والروحية في الحرم المكي







زائر مصري: أسلمت عام 2001.. لم أر في حياتي منظرا مهيبا مليئا بالروحانية والإيمان مثل منظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي pic.twitter.com/tcW8w7saFb #الإخبارية فيديو | "كنت قسا ونفسي تتوق إلى زيارة المسجد النبوي"زائر مصري: أسلمت عام 2001.. لم أر في حياتي منظرا مهيبا مليئا بالروحانية والإيمان مثل منظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي #نشرة_النهار March 28, 2024

وعلق على الأجواء الإيمانية والروحية التي رآها في الحرمين الشريفين، قائلاً: "لم أر في حياتي منظرًا مهيبًا مليئًا بالروحانية والإيمان مثل منظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي".وتابع:" هذا المنظر الذي كنت أشتاق إليه حتى وأنا قس، منظر إيماني بشري وهدوء في نفس الوقت".