قس مصري يقيم بالمدينة: كنت أشتاق لهذا المشهد في المسجد الحرام قبل إسلامي (فيديو)

عبر قس مصري سابق أسلم قبل 23 عامًا عن مشاعره تجاه المشاهد الإيمانية والروحية في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.
وقال خلال مقابلة مع قناة الإخبارية:"أنا مؤمن إبراهيم القس المصري الذي أسلم عام 2001، ومقيم في المدينة المنورة من وقتها".
وأضاف: "كان اسمي قبل الإسلام القس بيشوي داوود ملك سليمان، وقد أنعم الله علي بالتواجد في المدينة المنورة".
الأجواء الإيمانية والروحية في الحرم المكي
وعلق على الأجواء الإيمانية والروحية التي رآها في الحرمين الشريفين، قائلاً: "لم أر في حياتي منظرًا مهيبًا مليئًا بالروحانية والإيمان مثل منظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي".
وتابع:" هذا المنظر الذي كنت أشتاق إليه حتى وأنا قس، منظر إيماني بشري وهدوء في نفس الوقت".
فيديو | "كنت قسا ونفسي تتوق إلى زيارة المسجد النبوي"— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2024
زائر مصري: أسلمت عام 2001.. لم أر في حياتي منظرا مهيبا مليئا بالروحانية والإيمان مثل منظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tcW8w7saFb