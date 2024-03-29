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قس مصري يقيم بالمدينة: كنت أشتاق لهذا المشهد في المسجد الحرام قبل إسلامي (فيديو)

قس مصري - صورة من فيديو الاخبارية
مؤمن إبراهيم القس المصري الذي أسلم .. صوره من قناة الاخبارية
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عبر قس مصري سابق أسلم قبل 23 عامًا عن مشاعره تجاه المشاهد الإيمانية والروحية في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.
وقال خلال مقابلة مع قناة الإخبارية:"أنا مؤمن إبراهيم القس المصري الذي أسلم عام 2001، ومقيم في المدينة المنورة من وقتها".اضافة اعلان
وأضاف: "كان اسمي قبل الإسلام القس بيشوي داوود ملك سليمان، وقد أنعم الله علي بالتواجد في المدينة المنورة".

الأجواء الإيمانية والروحية في الحرم المكي 


وعلق على الأجواء الإيمانية والروحية التي رآها في الحرمين الشريفين، قائلاً: "لم أر في حياتي منظرًا مهيبًا مليئًا بالروحانية والإيمان مثل منظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي".
وتابع:" هذا المنظر الذي كنت أشتاق إليه حتى وأنا قس، منظر إيماني بشري وهدوء في نفس الوقت".

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