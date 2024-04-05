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هل تُرى ليلة القدر بالعين؟ بن باز يوضح فضلها وأهم علاماتها

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الشيخ بن باز رحمه الله
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حسم فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه الله)، الجدل حول رؤية ليلة القدر عيانًا أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة.اضافة اعلان

هل تُرى ليلة القدر بالعين؟ 

وفي فتوى منشورة على موقعه الرسمي، قال رحمه الله إن ليلة القدر قد تُرى لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانًا واحتسابًا.

على المسلم تحري ليلة القدر بالعشر الأواخر

وأوضح أن المسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان – كما أمر النبي ﷺ أصحابه بذلك – طلبًا للأجر والثواب، فإذا صادف قيامه إيمانًا واحتسابًا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها. قال ﷺ: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.

أهم علامات ليلة القدر

وأشار إلى أنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين، ويستدل بهذه العلامة، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها، وأوتارها أحرى، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك.
وبين أنه من اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقراءة والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير، أدرك ليلة القدر بلا شك، وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانًا.

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