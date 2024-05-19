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ما حكم النوم والاستيقاظ على جنابة؟ "الخثلان" يُجيب

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم النوم على جنابة.

ما حكم النوم والاستيقاظ على جنابة؟اضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن النوم على جنابة خلاف السُنة، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم.
وأضاف أن من نام على جناية ليس آثمًا، لكن من السُنة والأكمل والأفضل إذا أراد أن ينام على جناية أن يتوضأ.

هدى النبي صلى الله عليه وسلم

وأشار إلى أن هدى النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء إذا أراد العبد النوم وهو على جنابة، وأنه لا بأس أن يؤخر الغسل إلى الاستيقاظ، لكنه ينبغي أن يتوضأ ليخفف الجنابة. 

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