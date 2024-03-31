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أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان
الشيخ الفوزان
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أجاب الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن السؤال المثار حول أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة.اضافة اعلان

أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن العلماء ذكروا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة.
وأضاف أن العلماء أجمعوا على أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان.

فضل ومنزلة الصدقة في رمضان

وأشار إلى أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر المواساة.‏

وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة‏‏.‏
وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من فطّر فيه صائمًا؛ كان له كفارةً لذنوبه، وعتقَ رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئًا".

الأعمال تتضاعف مع رفعة الزمان والمكان

ونوه إلى أن الطاعات عمومًا تُضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، فتُضاعف الأعمال لشرف الزمان؛ حيث تُضاعف فيه الحسنات، وأعظم ذلك شهر رمضان الذي جعله الله موسمًا للخيرات وفعل الطاعات ورفعة الدرجات‏.‏

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