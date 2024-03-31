أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ "الفوزان" يُجيب

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أجاب الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن السؤال المثار حول أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة.
أيهما
أفضل العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن العلماء ذكروا أن ليالي العشر
الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة.
وأضاف أن العلماء أجمعوا على أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان.
فضل
ومنزلة الصدقة في رمضانوأشار
إلى أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
سماه شهر المواساة.
الإجابات المختصرة🔺— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) March 30, 2024
الحلقة 815
أيهما أفضل العشر الأواخر أم عشر ذي الحجة؟
العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرة pic.twitter.com/jbCXaqE5fO
وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من فطّر فيه صائمًا؛ كان له كفارةً لذنوبه، وعتقَ رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئًا".