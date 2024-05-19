بوسائل متواضعة من الخشب والصمغ.. تخريج المئات من حفظة القرآن بأفريقيا

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تداول نشطاء على منصة إكس مقطع فيديو يشكل تحديا وسباقا لأجل حفظ كتاب الله خاصة بين الأطفال في الدول الأفريقية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره الناشط البوركيني محمد الأمين سوادغو طفلا يقرأ آيات من سورة البقرة، حيث علق سوادغو على مقطع الفيديو قائلا : " الإسلام في أفريقيا.. اللّوحة والصمغ إرث لتعلّم القرآن الكريم وحفظه في مختلف مناطق أفريقيا".

وأوضح أن الإسلام انتشر بهذه الطريقة وبتمويل داخلي متواضع، وبشكل مفرح ومؤثر جدا، بدون سلاح ولا حرب.

كما باتت أفريقيا اليوم أول قارة في العالم أغلب سكانها مسلمون، أدعو الأفارقة إلى التمويل الداخلي للدعوة الإسلامية والاكتفاء بها وعدم الاعتماد على أي دعم خارجي.

طفل أفريقي يرتل القرآن:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء أفارقة مهارة طفل أفريقي يقوم بترتيل القرآن على يد شقيقه.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الطفل جالسا أمام شقيقه مفترشا الأرض، وهو يتلو سورة "ص"، ذولك بمهارة وقراءة جيدة، تدل على حسن عنايته وحفظه لكتاب الله.

وعلق الناشط البوركيني يحيى آدم سانغو على مقطع الفيديو بالقول :" هذا الغلام الأفريقي يذاكر القرآن على يد أخيه… نعمت - والله- تربية كانت على كتاب الله تعالى.. رزقكم الله جميعا أولادا صالحين حافظين لكتاب الله عاملين ومؤمنين به".



