بحلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. 10 أشياء لا تتركها داخل السيارة

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حذر تجمع القصيم الصحي من خطورة وضع بعض الأشياء داخل السيارة مع حلول الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.



أشياء لا تضعها في السيارة خلال الصيف



تحذير الدفاع المدني



مع تزايد درجات الحرارة خلال هذه الأيام، لاتترك هذه الأشياء داخل سيارتك. pic.twitter.com/Ybj81KWEq7 — تجمع القصيم الصحي (@ClusterQassim) May 18, 2024

وقال تجمع القصيم الصحي عبر حسابه في منصة إكس : "إنه خلال فصل الصيف، يجب التأكد من خلوّ المركبة من بعض المنتجات كالتالي:- عبوات العطر- بطاريات الهاتف- الولاعة- عبوات المياه- معقم اليدين- أدوات التجميل- واقيات الشمس- الشواحن المتنقلة- عبوات الغاز- الأدويةوحذر تجمع القصيم الصحي من وضع أي منتجات قد تتعرض للتلف أو للانفجار، داخل السيارة خلال أشهر الصيف الحارة.يشار إلى أن الدفاع المدني قد حذّر في وقت سابق من أن جميع هذه الأشياء قد تنفجر أو تتلف؛ مما عدا المعقمات التي قد تسبب إشعال النار في أجزاء من السيارة.