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بحلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. 10 أشياء لا تتركها داخل السيارة

السيارة في الصيف
السيارة في أشهر الصيف
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حذر تجمع القصيم الصحي من خطورة وضع بعض الأشياء داخل السيارة مع حلول الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.

أشياء لا تضعها في السيارة خلال الصيفاضافة اعلان

وقال تجمع القصيم الصحي عبر حسابه في منصة إكس : "إنه خلال فصل الصيف، يجب التأكد من خلوّ المركبة من بعض المنتجات كالتالي:
- عبوات العطر
- بطاريات الهاتف
- الولاعة
- عبوات المياه
- معقم اليدين
- أدوات التجميل
- واقيات الشمس
- الشواحن المتنقلة
- عبوات الغاز
- الأدوية
وحذر تجمع القصيم الصحي من وضع أي منتجات قد تتعرض للتلف أو للانفجار، داخل السيارة خلال أشهر الصيف الحارة.

تحذير الدفاع المدني

يشار إلى أن الدفاع المدني قد حذّر في وقت سابق من أن جميع هذه الأشياء قد تنفجر أو تتلف؛ مما عدا المعقمات التي قد تسبب إشعال النار في أجزاء من السيارة.

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