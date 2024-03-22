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هل يجوز الاعتكاف في العشرين الأولى من رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم الاعتكاف في العشرين الأولى من رمضان.
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هل يجوز الاعتكاف في العشرين الأولى من رمضان؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الاعتكاف يجوز في أي يوم وأي ليلة من شهر رمضان.
وأضاف أن الأفضل في الاعتكاف أن يكون في العشر الآواخر من شهر رمضان.

متى يدخل المعتكف إلى المسجد؟

وفي هذا السياق، بيّن الخثلان أن الأفضل لمن أراد الاعتكاف أن يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان.

المعتكف يخرج من المسجد ليلة عيد الفطر

وأضاف أن الأفضل للمعتكف أيضًا، أن يخرج من المسجد ليلة عيد الفطر، حتى يكون زمن العشر الأواخر كله مشمولًا بهذا الاعتكاف.

هدي النبي ﷺ في العشر الأواخر من رمضان

وقد كان النبي ﷺ يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله.

ليس لصلاة الليل في رمضان عدد محدود

وأشار إلى أنه ليس لصلاة الليل في رمضان عدد محدود؛ لعموم قول النبي ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة".
وبين أن ما يفعله كثير من المسلمين من الصلاة أول الليل ثم يستريحون ثم يصلون آخر الليل ويختمون صلاتهم بالوتر أمر حسن وموافق للسنة.

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