نهاية مذهلة.. هذا ما حدث لشاة بعد رفض صاحبها بيعها للمشتري

رفض بيع شاة:



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أهمية تربية الأغنام:



أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا نادر الحدوث لشاة رفض صاحبها بيعها للمشتري.وكان أحد الأشخاص قد وثق ما حدث لشاة لديه عندما رآها زبون وأراد أن يشتريها لكنه رفض بيعها له.ويقول بحسب مقطع الفيدو المتداول: جاني رجل عند شبك أغنامي وطلب مني أبيع له هذي الشاة وقال ماراح أمشي إلا وهي معي ورفضت وبعد ما راح من عندي هذا اللي صار للشاة.ويظهر مقطع الفيديو الشاة وهي تضرب بنفسها الأرض كأنها مصابة بمرض خطير أو تنازع الموت، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بالفعل.وتساءل صاحب الشاة في الفيديو: "وش فيها ما أدري.. ويبدو أن هذا الرجل أصابها بالعين والحسد" بحسب قوله.من ناحية أخرى وجهت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح مهمة لمربي الأغنام والماشية.وقالت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس "عند تربية الأغنام ينصح باستبعاد النعاج التي يزيد عمرها عن 7 سنوات لتراجع إنتاجيتها وكونها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".يذكر أن تربية الأغنام والاعتناء بها بغرض الاستفادة من لحمها و حليبها و صوفها من مصادر الدخل لكثير من الأسر.ويمكن تربية الأغنام في مناخات مختلفة من ضمنها المناخ الاستوائي. تدار معظم مزارع الأغنام من قبل راعي الغنم ومعه كلب الغنم.تبني معظم مزارع الأغنام سياج ومسكن ومكان لجز الصوف ويوجد مرافق أخرى للاعتناء بالأغنام مثل الماء والمرعى ومركز للأدوية.