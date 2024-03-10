الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نهاية مذهلة.. هذا ما حدث لشاة بعد رفض صاحبها بيعها للمشتري

ا
الشاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا نادر الحدوث لشاة رفض صاحبها بيعها للمشتري.

رفض بيع شاة:

وكان أحد الأشخاص قد وثق ما حدث لشاة لديه عندما رآها زبون وأراد أن يشتريها لكنه رفض بيعها له.اضافة اعلان
ويقول بحسب مقطع الفيدو المتداول: جاني رجل عند شبك أغنامي وطلب مني أبيع له هذي الشاة وقال ماراح أمشي إلا وهي معي ورفضت وبعد ما راح من عندي هذا اللي صار للشاة.
ويظهر مقطع الفيديو الشاة وهي تضرب بنفسها الأرض كأنها مصابة بمرض خطير أو تنازع الموت، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بالفعل.
وتساءل صاحب الشاة في الفيديو: "وش فيها ما أدري.. ويبدو أن هذا الرجل أصابها بالعين والحسد" بحسب قوله.

أهمية تربية الأغنام:

 من ناحية أخرى وجهت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح مهمة لمربي الأغنام والماشية.
وقالت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس "عند تربية الأغنام ينصح باستبعاد النعاج التي يزيد عمرها عن 7 سنوات لتراجع إنتاجيتها وكونها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".
يذكر أن تربية الأغنام والاعتناء بها بغرض الاستفادة من لحمها و حليبها و صوفها من مصادر الدخل لكثير من الأسر.
ويمكن تربية الأغنام في مناخات مختلفة من ضمنها المناخ الاستوائي. تدار معظم مزارع الأغنام من قبل راعي الغنم ومعه كلب الغنم.
تبني معظم مزارع الأغنام سياج ومسكن ومكان لجز الصوف ويوجد مرافق أخرى للاعتناء بالأغنام مثل الماء والمرعى ومركز للأدوية.

اقرأ أيضا

مفوض حقوق الإنسان يستنكر حرق نسخ من القرآن الكريم

6 مبادرات تطلقها رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

دعاء خطيب المسجد الحرام لأهلنا في فلسطين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: هنيئًا لمن فعل هذا الأمر قبل دخول شهر رمضان (فيديو)

خطوات مهمة لتهيئة جسدك قبيل قدوم شهر رمضان.. ماذا عن شرب القهوة؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

عودة فيسبوك للعمل 8:05 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

عودة فيسبوك وإنستجرام إلى العمل

ت 12:54 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

بحجم الحبحب.. استئصال ورم من رأس رجل هندي ظهر وكأنه برأسين

2024-03-04_23-09-23 11:14 م الإثنين، 04 مارس 2024

" ضجعة أهل النار".. دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة النوم على البطن بألم الظهر والعضلات

ثعبان 7:36 م الخميس، 22 فبراير 2024

ضخم للغاية.. العثور على أكبر ثعبان في العالم رأسه بحجم دماغ إنسان