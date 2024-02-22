ضخم للغاية.. العثور على أكبر ثعبان في العالم رأسه بحجم دماغ إنسان

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في واقعة نادرة في غابات الأمازون المطيرة، تم اكتشاف أكبر ثعبان - ضخم للغاية - في العالم، والذي يبلغ طوله 26 قدمًا ويزن 440 رطلاً.



أكبر ثعبان في العالم:



الأناكوندا الخضراء:



وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، فقد تم العثور على الأناكوندا الخضراء الشمالية بواسطة مقدم برنامج الحياة البرية التلفزيوني، البروفيسور فريك فونك، وهي سميكة مثل إطار السيارة.وأوضحت أنه تم التعرف على نوع واحد فقط من الأناكوندا الخضراء - والتي تسمى أيضًا الأناكوندا العملاقة - في منطقة الأمازون.كما أظهرت لقطات مذهلة عالم الأحياء الهولندي البروفيسور فونك وهو يسبح بجوار الأناكوندا الضخمة.وبالرغم من أن رأس الثعبان بحجم رأس الإنسان، لكن العالم الهولندي البالغ من العمر 40 عامًا، لم يكن خائفًا من الاقتراب من الثعبان.وتعتبر الأناكوندا الخضراء من أنواع الأناكوندا الموجودة في أمريكا الجنوبية؛ حيثُ تُعدّ واحدةً من أثقل وأطول أنواع الثعابين الموجودة على سطحِ الكرة الأرضيّة.ويشير مصطلح "أناكوندا" غالبًا إلى هذا النوع؛ على الرغم من أن المصطلح يُمكن أن يُشير أيضًا إلى الأنواع الأخرى من جنس الأناكوندا.