عاجل.. موقف بطولي.. ينقذ صديقه من الموت صعقًا بالكهرباء في سكاكا (فيديو)

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كاد شاب يلقى حتفه صعقًا بالكهرباء أثناء لعب كرة القدم في سكاكا بمنطقة الجوف قبل أن يتدخل صديقه لإنقاذه في الوقت المناسب.

وروى الشاب محمد الشمري، لفضائية "الإخبارية" كيف سارع إلى إنقاذ صديقه وقريبه فارس الشمري من الموت المحقق صعقًا بالكهرباء.





تفاصيل الواقعة







مواطن ينقذ صاحبه من التماس كهربائي عند لعب كرة القدم في سكاكا



القصة مع مراسل pic.twitter.com/vwG4MRuIUO في موقف بطولي..مواطن ينقذ صاحبه من التماس كهربائي عند لعب كرة القدم في سكاكاالقصة مع مراسل #الإخبارية عبد الرحمن البراهيم #نشرة_النهار May 10, 2024

وقال: "كنا نلعب الكرة، عندما طارت الكرة فوق الملعب، وكانت هناك سلم صعد فوقها فارس لإحضار الكرة"، لكن تبين أن السلم كان قد تعرض لتماس كهربائي بسبب تساقط الأمطار في المنطقة قبل يومين.وأشار إلى أن صديقه أخذ في الصراخ بعد تعرضه للصعق الكهربائي مما تسبب في فقدانه الوعي.ولفت إلى أنه كان على مقربة منه، فسارع دون تفكير إلى محاولة إنقاذه "وضعتُ يدي على صدره وسحبته واصطحبناه إلى المستشفى"، وتابع: "ما فكرتُ في أي شيء في تلك اللحظة سوى إنقاذه".من جهته، قال فارس: "تعرضت للإغماء ونقلت إلى المستشفى ولم أشعر بأي شيء". وأشار إلى أنه ظل يخضع للعلاج في المستشفى لمدة 5 أيام قبل السماح له بالعودة إلى المنزل.وقدم الشكر إلى صديقه الذي أنقذه من الموت، قائلاً: "بيض الله وجهه وطول الله عمره، نردها له في الأفراح".