عاجل.. موقف بطولي.. ينقذ صديقه من الموت صعقًا بالكهرباء في سكاكا (فيديو)

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كاد شاب يلقى حتفه صعقًا بالكهرباء أثناء لعب كرة القدم في سكاكا بمنطقة الجوف قبل أن يتدخل صديقه لإنقاذه في الوقت المناسب.
وروى الشاب محمد الشمري، لفضائية "الإخبارية" كيف سارع إلى إنقاذ صديقه وقريبه فارس الشمري من الموت المحقق صعقًا بالكهرباء.
تفاصيل الواقعةوقال: "كنا نلعب الكرة، عندما طارت الكرة فوق الملعب، وكانت هناك سلم صعد فوقها فارس لإحضار الكرة"، لكن تبين أن السلم كان قد تعرض لتماس كهربائي بسبب تساقط الأمطار في المنطقة قبل يومين.
وأشار إلى أن صديقه أخذ في الصراخ بعد تعرضه للصعق الكهربائي مما تسبب في فقدانه الوعي.
ولفت إلى أنه كان على مقربة منه، فسارع دون تفكير إلى محاولة إنقاذه "وضعتُ يدي على صدره وسحبته واصطحبناه إلى المستشفى"، وتابع: "ما فكرتُ في أي شيء في تلك اللحظة سوى إنقاذه".
من جهته، قال فارس: "تعرضت للإغماء ونقلت إلى المستشفى ولم أشعر بأي شيء". وأشار إلى أنه ظل يخضع للعلاج في المستشفى لمدة 5 أيام قبل السماح له بالعودة إلى المنزل.
وقدم الشكر إلى صديقه الذي أنقذه من الموت، قائلاً: "بيض الله وجهه وطول الله عمره، نردها له في الأفراح".
في موقف بطولي..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024
مواطن ينقذ صاحبه من التماس كهربائي عند لعب كرة القدم في سكاكا
القصة مع مراسل #الإخبارية عبد الرحمن البراهيم #نشرة_النهار pic.twitter.com/vwG4MRuIUO