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شاهد.. رجل عمره 106 أعوام يصبح أكبر قافز بالمظلات في العالم

آل بلاشكي
المعمر الأمريكي آل بلاشكي
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استعاد معمر أمريكي لقبه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد قيامه بالقفز بالمظلة عن عمر يناهز 106 أعوام و327 يومًا.اضافة اعلان
وحصل ألفريد "آل" بلاشكي في عام 2020 على لقب أكبر شخص معمر يقفز بالمظلات ترادفيًا عندما قفز من طائرة عن عمر يناهز 103 أعوام في عام 2020.
لكن رقمه القياسي حطمته السويدية روت لينيا إنجيجارد لارسون، التي كان عمرها 103 أعوام و259 عامًا. عندما قفزت بالمظلات.

بلاشكي يستعيد اللقب

واستعاد بلاشكي لقبه بالقفز بالمظلات عن عمر يناهز 106 أعوام و327 يومًا. وانضم إليه حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، الذي قام بقفزته الأولى.
وقال بلاشكي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "إذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع ذلك، فأنت تقلل من شأن نفسك. الجميع أكثر قدرة مما يعتقدون. عليهم فقط اتخاذ القرار بالمحاولة".



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