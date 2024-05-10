الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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شاهد.. قطعة خبز كادت تنهي حياة طالب بتبوك

طالب
المعلم لحظة إنقاذه الطالب
أ أ
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كادت قطع خبز تنهي حياة طالب في مدرسة أبي بكر الرازي بمدينة تبوك.

تفاصيل الواقعة

حدثت الواقعة خلال اليوم الدراسي أمس الخميس، حيث كان أحد الطلاب يعاني من الاختناق بسبب قطعة خبز عجز عن ابتلاعها. 
وسارع المعلم عائد محمد الهرفي البلوي إلى إنقاذ الطالب، مستخدمًا ما يُعرف بـ "مناورة هايمليش"، حيث أخرج قطعة خبز كانت تسد مجرى التنفس .
وأكد المعلم البلوي إن حصولة على دورات في الإسعافات الأولية ساعده بإنقاذ الطالب.
وقد حضر ولي امر الطالب وتم الاطمئنان عليه من قبل المعلم ايضًا بعد نهاية الدوام، وزار الطالب في منزله، 
وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو الذي نشره علي البلوى، المتخصص بالموارد البشرية، مشيدين بحسن تصرف المعلم الذي أنقذ حياة الطالب.


كيف يحدث الاختناق؟

ووفقًا لعيادة "مايو كلينك"، يحدث الاختناق عند دخول جسم إلى الحلق أو القصبة الهوائية يؤدي إلى سد مجرى الهواء. وعادةً ما يكون سبب إصابة البالغين به قطعة من الطعام.
أما الأطفال الصغار، فكثيرًا ما يختنقون بأجسام صغيرة. الاختناق يهدد الحياة، فهو يقطع الأكسجين عن الدماغ. لذا يجب تقديم الإسعافات الأولية بأسرع ما يمكن عند تعرضك أنت أو شخص آخر للاختناق.

العلامات الدالة على الاختناق

انتبه إلى العلامات الآتية الدالة على الاختناق:
لف يد واحدة أو كلتيهما حول الحلق
نظرة تدل على الهلع أو الصدمة أو الارتباك
عدم القدرة على الحديث
التنفس بصعوبة أو التنفس بصوت مسموع
صدور أصوات صفير عند محاولة التنفس
السعال سواءً كان ضعيفًا أو قويًا
تغير لون البشرة والشفتين والأظافر إلى اللون الأزرق أو الرمادي
فقدان الوعي
إذا كان الشخص المختنق يستطيع السعال بقوة، فدعه يستمر في السعال.
قد يزيل السعال الجسم العالق بشكل طبيعي.
إذا كان الشخص المختنق لا يستطيع السعال أو الحديث أو البكاء أو الضحك بقوة، فقدم إليه الإسعافات الأولية.

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