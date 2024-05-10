شاهد.. قطعة خبز كادت تنهي حياة طالب بتبوك

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كادت قطع خبز تنهي حياة طالب في مدرسة أبي بكر الرازي بمدينة تبوك.





تفاصيل الواقعة





اليوم

" عايد ساعد في اعادة الحياة بعد فضل الله ورحمته لطالب"



تم إنقاذ طالب في مدرسة ابو بكر الرازي بمدينة

وقدم المعلم الإسعافات الأولية للاختناقات وأنقذ حياة الطالب.



نباهة… قطعة خبز 🥖 كادت أن تنهي حياة طالب ..اليوم #الخميس 8:37 صباحاً" عايد ساعد في اعادة الحياة بعد فضل الله ورحمته لطالب"تم إنقاذ طالب في مدرسة ابو بكر الرازي بمدينة #تبوك بواسطة معلم، حيث كان الطالب مختنقاً .وقدم المعلم الإسعافات الأولية للاختناقات وأنقذ حياة الطالب.نباهة… pic.twitter.com/DlU30jhUOO May 9, 2024

كيف يحدث الاختناق؟



العلامات الدالة على الاختناق



حدثت الواقعة خلال اليوم الدراسي أمس الخميس، حيث كان أحد الطلاب يعاني من الاختناق بسبب قطعة خبز عجز عن ابتلاعها.وسارع المعلم عائد محمد الهرفي البلوي إلى إنقاذ الطالب، مستخدمًا ما يُعرف بـ "مناورة هايمليش"، حيث أخرج قطعة خبز كانت تسد مجرى التنفس .وأكد المعلم البلوي إن حصولة على دورات في الإسعافات الأولية ساعده بإنقاذ الطالب.وقد حضر ولي امر الطالب وتم الاطمئنان عليه من قبل المعلم ايضًا بعد نهاية الدوام، وزار الطالب في منزله،وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو الذي نشره علي البلوى، المتخصص بالموارد البشرية، مشيدين بحسن تصرف المعلم الذي أنقذ حياة الطالب.ووفقًا لعيادة "مايو كلينك"، يحدث الاختناق عند دخول جسم إلى الحلق أو القصبة الهوائية يؤدي إلى سد مجرى الهواء. وعادةً ما يكون سبب إصابة البالغين به قطعة من الطعام.أما الأطفال الصغار، فكثيرًا ما يختنقون بأجسام صغيرة. الاختناق يهدد الحياة، فهو يقطع الأكسجين عن الدماغ. لذا يجب تقديم الإسعافات الأولية بأسرع ما يمكن عند تعرضك أنت أو شخص آخر للاختناق.انتبه إلى العلامات الآتية الدالة على الاختناق:لف يد واحدة أو كلتيهما حول الحلقنظرة تدل على الهلع أو الصدمة أو الارتباكعدم القدرة على الحديثالتنفس بصعوبة أو التنفس بصوت مسموعصدور أصوات صفير عند محاولة التنفسالسعال سواءً كان ضعيفًا أو قويًاتغير لون البشرة والشفتين والأظافر إلى اللون الأزرق أو الرماديفقدان الوعيإذا كان الشخص المختنق يستطيع السعال بقوة، فدعه يستمر في السعال.قد يزيل السعال الجسم العالق بشكل طبيعي.إذا كان الشخص المختنق لا يستطيع السعال أو الحديث أو البكاء أو الضحك بقوة، فقدم إليه الإسعافات الأولية.