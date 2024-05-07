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أنهى حياة زوجته بطريقة لا تخطر على بال.. وجوجل فضحه!

الجثامين الموتى جثة
ارشيفية
أ أ
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استغل أنه طبيب وعلى دراية بوسائل وأساليب ماكرة في طرق الموت، ففكر في كيفية التخلص من زوجته بإنهاء حياتها بطريقة لا تجعل أحدا يشك فيه.

جوجل يوقع بالطبيب القاتل:اضافة اعلان

وفي التفاصيل، نفذ طبيب أسنان أمريكي خطة دقيقة للتخلص من زوجته دون أن يُشتبه به، لكن محرك البحث "جوجل" كان السبب في كشفه للشرطة.
جيمس كريج قرر التخلص من زوجته أنجيلا والدة أولادهما الستة، بعد علاقة دامت 23 عاماً، إذ وضع السُم في مشروباتها، ما أدى إلى إصابتها بالإعياء تدريجياً دون أن يكتشف الأطباء السبب الحقيقي وراء مرضها.
وتتبع المحققون سجلات بحث كريج عبر محرك بحث جوجل، وتأكدوا من بحثه عن "هل يمكن اكتشاف الزرنيخ في تشريح الجثة؟"، و"كيفية جعل القتل يبدو وكأنه نوبة قلبية" قبل أسابيع قليلة من وفاة أنجيلا كريج (43 عاماً) نتيجة التسمم بالسيانيد، ورباعي هيدروزولين وهي مادة موجودة في قطرات العين.

توجيه تهمة القتل:

تم توجيه تهمة القتل إلى جيمس كريج، وأثناء وجوده في السجن تعاون مع زميله في الزنزانة لدفع الكفالة له، وبعد ذلك أرسله للذهاب إلى منزله ووضع خطابات مزيفة تزعم كتابتها من قبل زوجته المتوفاة تعبر عن رغبتها في الانتحار.
وبعدما أبلغ زميل الزنزانة الشرطة عن مخطط كريج، تعقدت أموره في القضية التي لم يتم الحكم فيها حتى الآن.

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