مواطن يعثر على سمكة قرش على أحد الشواطيء.. ماذا حدث؟

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عثر مواطن على سمكة قرش ضخمة على أحد الشواطئ، بحسب مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس".





مواطن يعثر على سمكة قرش:

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سمكة اللزاق تنظف أسنان القرش:

وقد حظي الفيديو على تفاعل واسع بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.وكان المواطن قد نشر مقطع الفيديوعلى حسابه في منصة "إكس"، وعلق عليه بالقول : عليك عدم استفزازي لانك لا تعلم ماذا سوف يحصل بعدها.كما يظهر مقطع الفيديو المواطن وهو يقوم بجر سمكة القرش على الشاطيء وهي ملقاة دون أن يعلم أحد سبب وجودها وهل هي على قيد الحياة أم لا زالت حية.أيضا وثق مقطع فيديو مشهد طريفا ونادرا لسمكة اللزاق التي تقوم بعمل فريد وهو تنظيف أسنان القرش.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، سمكة "اللزاق" ، وهي تقوم بتنظيف أسنان سمكة ضخمة من أسماك القرش من بقايا الأكل العالقة فيها.الغريب أن سمكة القرش تظهر مستقرة في مكانها فاتحة فمها وكأنها إنسان يجلس على كرسي طبيب الأسنان من غير أي حركة.