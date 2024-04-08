مشهد مرعب لأرض تبتلع امرأة داخل متجر صيني

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مشهدا مرعبا لسقوط مفاجيء لامرأة كانت تتجول داخل متجر صيني، حيث ابتلعتها الأرض بشكل مفاجيء.



أرض تبتلع امرأة في متجر صيني:



حفرة تبتلع سيارة:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط امرأة داخل حفرة بالصين بعد انهيار الأرضية داخل مركز تجاري.وبحسب الفيديو، فإن المرأة كانت تتجول داخل المتجر عندما انهارت الأرضية فجأة، وابتلعتها مع أرفف عرض الملابس، بينما شوهدت متسوقة أخرى تهرب مذعورة.وأفادت وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع في أحد مراكز التسوق بمدينة تشنجيانغ، شرقي الصين، والتقطته كاميرات المراقبة.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو انهيارا مفاجئا بأحد طرق العاصمة الليبية طرابلس، أدى إلى ابتلاع سيارة في حفرة أحدثها الانهيار.وبحسب ما تم تداوله فقد انصب أغلب التعليقات من النشطاء على مشروع "عودة الحياة" الذي تتبناه حكومة الوحدة الوطنية لتأهيل بنية المدينة.وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانهيار بطريق "الفرناج" المؤدي إلى جامعة طرابلس.ويعتبر طريق الفرناج من الطرق الحيوية التي يستخدمها آلاف الطلبة والموظفين يومياً، وهو ما يفسر انتشار صورة الحفرة بسرعة عبر صفحات مواقع التواصل.