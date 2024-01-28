الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متجهة إلى المملكة.. هبوط طائرة تركية اضطراريًا في أنطاليا لهذا السبب

طائرة تركية
طائرة تركية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أفاد موقع HavaSosyalMedya بأن طائرة تابعة لشركة الطيران التركية "بيغاسوس" متجهة من إسطنبول إلى المملكة، هبطت اضطراريًا في أنطاليا بعد صرخات استغاثة سمعت من مقصورة الأمتعة.اضافة اعلان

هبوط الطائرة التركية بشكل عاجل في مطار أنطاليا

وقال الموقع أنه "أثناء رحلة طائرة إيرباص A321 PC690 من مطار "صبيحة" في إسطنبول إلى الرياض، قيل إن الطاقم سمع صرخات "النجدة" من مقصورة الأمتعة. وقرر الطيارون الهبوط بشكل عاجل بالطائرة في مطار أنطاليا".
وهبطت الطائرة في مطار أنطاليا في حوالي الساعة 00:10 من يوم الأحد.
ويتابع أكثر من 5 آلاف شخص الرحلة على موقع Flightradar24 الخاص بتتبع حركة الطائرات.
ولم تعلق شركة الطيران بعد على الحادث.

اقرأ أيضا

ما حكم صبغ الشعر بالألوان وعلاقته بالوضوء ؟ "الفوزان" يُجيب

خطيب المسجد الحرام: اللهم الطف بإخواننا المؤمنين في فلسطين واحفظ الأقصى

دراسة حديثة.. التعليم يُخفض خطر الوفاة 2% عن كل سنة

خطيب المسجد الحرام، العقل نعمة من الله وهذه أبرز مميزاته (فيديو)

أجواء روحانية.. طلاب العلم يصدحون بالقرآن الكريم في أروقة المسجد النبوي (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

افتتاح فندق 5 نجوم للخيول وسط تركيا 3:49 ص الإثنين، 22 يناير 2024

تركيا.. افتتاح فندق 5 نجوم للخيول

GDYKgDCWsAA-fJX 12:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-26 at 1.41.27 AM
2:44 ص الجمعة، 26 يناير 2024

سبب "مفاجئ" وراء انخفاض مخزون المياه الجوفية حول العالم

وسائل التوصال
2:11 ص الجمعة، 26 يناير 2024

ولاية أمريكية تقرر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

الشيخ سعد الخثلان
9:06 م الخميس، 25 يناير 2024

يأتم بشخص لا يستطيع أن يصلي قائما.. ما حكم صلاته؟

آل شبيب
3:48 م الخميس، 25 يناير 2024

الإنسانية في أبهى صورها.. مواطن يتبرع بكليته لطفل لا يعرفه!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:38 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. هل يمكنني التقديم على حساب المواطن كمستقل وأنا أسكن مع والديّ؟

المرور السعودي
4:42 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح هل هناك تقسيط لـ المخالفات المرورية أو دفع جزء منها؟

إكس
5:08 ص الأحد، 28 يناير 2024

"إكس" تعلن تأسيس قسم جديد لمكافحة محتوى الاعتداء الجنسي على القصّر

مرسيدس C Class
4:07 ص الأحد، 28 يناير 2024

مرسيدس C Class بخصم 70% في هذا البلد

المركز الوطني للأرصاد
2:48 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار وشبورة مائية وسحب رعدية

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:53 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. الأحد 16 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة