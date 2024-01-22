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تركيا.. افتتاح فندق 5 نجوم للخيول

افتتاح فندق 5 نجوم للخيول وسط تركيا
افتتاح فندق 5 نجوم للخيول وسط تركيا
أ أ
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تقدم منشأة خاصة باستضافة الخيول في ولاية قيصري بوسط تركيا، خدمات فندقية "5 نجوم" لنزلائها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.اضافة اعلان

افتتاح فندق 5 نجوم للخيول

وتم افتتاح "فندق الخيول" في العام الجاري، ضمن منشآت الرياضات التقليدية والفروسية والرماية التابعة لبلدية قيصري، حيث تتكون المنشأة من 36 غرفة، وتقدم مختلف الخدمات اليومية من رعاية ونظافة وتغذية للخيول، فضلاً عن الفحوصات الصحية.
وفي حديث لـ"الأناضول"، قال مسئول المنشأة، مراد خنجر، إنهم يقدمون رعاية وخدمات احترافية للخيول.

الأجرة الشهرية لاستضافة الخيول

وأوضح خنجر، أن "الأجرة الشهرية لاستضافة خيل تبلغ 4500 ليرة تركية أي نحو 150 دولارًا، تشمل العناية اليومية والطعام وغيرها من الخدمات".
وأضاف، "يشعر أصحاب الخيول بالسعادة عندما يأتون إلى هنا ويرون أن خيولهم يتم الاعتناء بها وإطعامها بانتظام".

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