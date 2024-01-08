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ما هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد؟ "الخثلان" يُجيب (فيديو)

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات.
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الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الطريقة الصحيحة هي أن يفعل الإنسان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين.

كيفية تحصين النبي ﷺ للحسن والحسين

وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُعوذ الحسن والحسين، ويقول: "أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة".

ما هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد؟

وأكد أن هذه هي الطريقة الصحيحة، يقول مثلا الإنسان: "أعيذ أولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، "أعيذ أولادي بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة".

 

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