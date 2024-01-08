ما هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد؟ "الخثلان" يُجيب (فيديو)

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة لتحصين الأبناء والبنات.

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الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد



كيفية تحصين النبي ﷺ للحسن والحسين



ما هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأولاد؟



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الطريقة الصحيحة هي أن يفعل الإنسان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين.وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُعوذ الحسن والحسين، ويقول: "أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة".وأكد أن هذه هي الطريقة الصحيحة، يقول مثلا الإنسان: "أعيذ أولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، "أعيذ أولادي بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة".