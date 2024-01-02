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"الخثلان يُبشر هؤلاء: مدافعة هذا المرض دليل على قوة الإيمان

التخلص_من_الوسواس_القهري_نهائياً
مرض الوسوس
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن مدافعة الوساوس دليل على قوة الإيمان.اضافة اعلان

مدافعة مرض الوسواس دليل على قوة الإيمان

وبشر على حسابه في منصة "إكس"، الكثير من المصابين بهذا المرض بأن ما يجده المسلم من وساوس متعلقة بذات الله أو غير ذلك لا تضر المسلم إذا أعرض عنها وجاهد نفسه في مدافعتها.

بشرى نبوية لكل مريض بالوسواس

 وأوضح أنه قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال ﷺ: وقد وجدتموه!؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان".
وأضاف أن الإمام النووي رحمه الله قال في معنى هذا الحديث: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققًا وانتفت عنه الريبة والشكوك".

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