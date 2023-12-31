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ما حكم التنبؤ بأحداث العام القادم؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع فيما يفعله المتنبؤن بأحداث العام القادم.اضافة اعلان

حكم التنبؤ بأحداث العام القادم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الله تعالى وحده استأثر بعلم الغيب فلا يعلمه إلا هو، كما قال سبحانه: "قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ"، وقال:"عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ".

لا يجوز التنبؤ بأحداث العام الجديد

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "ولو كنتُ أعلمُ الغيبَ لاستكثرتُ من الخيرِ، وما مسّنِيَ السوء"، فرسول الله الذي أهو أكرم البشر وأفضل الأنبياء والرسل، ومع ذلك لا يعلم الغيب.


الخثلان: من ادّعى علم الغيب فهو كاذب

وبين أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب قطعًا، لأن هذا بما استأثر الله بعلمه، وأن الإنسان لا يدري ما الذي يحدث غدًا لقول الله سبحانه: "وما تدري نفسٌ ماذا تكسبُ غدًا".
وأكد أنه بناءً على ما سبق فإن هؤلاء الذين يدّعون علم الغيب، وأنه سيقع في العام القادم كذا وكذا هم كذابون.


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