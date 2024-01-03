ما حكم التورع عن ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم التورع عن ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه. اضافة اعلان





ما حكم التورع عن ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟



الغيبة جائزة في هذه الحالة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الواجب على المسلم إذا استنصحه أخوه المسلم أن ينصح له، فإن هذا من حق المسلم على المسلم.وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له"، فالواجب أن ينصح المسلم لمن طلب منه النصيحة؛ لأن الورع هنا ليس في محله، وهو ورع بارد غير محمود.وبين الخثلان أن عدم النصح يعتبر تقصيرًا من الإنسان في حق أخيه المسلم، فإذا أتاك إنسان يسأل عن خاطب وأنت تعرف هذا الخاطب فمن حق أخيك عليك أن تبين له حالة هذا الخاطب.وأكد أن النصح هنا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة، وأن الغيبة هنا من المواضع التي رخص فيها العلماء، وكذلك أيضًا في التحذير وإنكار المنكر والتعريف وللمظهر فسقًا ونحو ذلك.