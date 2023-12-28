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ما حكم الحصول على الأموال مقابل الرقية الشرعية؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الحصول على الأموال مقابل الرقية الشرعية.اضافة اعلان

حكم الحصول على الأموال مقابل الرقية الشرعية

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن لا شك في أن القرآن الكريم محل للرقية والاستشفاء، لقول الله تعالى :"قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء".
وأضاف أنه عندما لُدغ أحد من الناس ورقاه أحد الصحابة وقرأ عليه سورة الفاتحة، فشفي وقام وكأنه نشط من عقال، وما به وجع، ما يدل على عظيم أثر الرقية في الاستشفاء.

يجوز الحصول على الأموال مقابل الرقية الشرعية

وبين أن الرقية بالقرآن الكريم وبما ورد في السنة ونحو ذلك الأصل فيها الجواز، وتعتبر نوعًا من الإحسان، وأما أخد الأجرة على الرقية فهذا قد استشكله بعض الصحابة لما نزلوا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم، فأتوا إليهم فقالوا هل فيكم من راق، فقال أحد الصحابة نعم أنا أرقي، ولكنكم لم تضيفونا فلم أرقي إلا بجُعل، قالوا وماذا تريد قال أريد جُعلًا من غنم، فجعلوا له قطيعًا من الغنم، فقرأ على سيدهم سورة البقرة فشفي الرجل تمامًا.
وأضاف أنهم أعطوهم هذا القطيع من الغنم جُعلًا، فاستشكلوا كيف يأخذون أجرة على الرقية، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام للراقي :"وما يدريك أنها رقية، خذوا هذا الجُعل واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وذلك تأكيد للحل وأنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية.

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