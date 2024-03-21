فيديو نادر.. العثيمين يوضح فضل العشر الأوسط من رمضان

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كشف
فضيلة الشيخ العلامة، محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله تعالى)، عن فضل العشر الأوسط من
رمضان.
بن عثيمين
يوضح فضل العشر الأوسط من رمضانوعبر
مقطع فيديو متداول للشيخ، أوضح رحمه الله فضل العشر الأوسط من شهر رمضان، والتي يحل
أولها علينا اليوم.
ونصح الشيخ، باغتنام الوقت قبل فواته، مؤكدًا أن الأيام تمضي سريعًا، فإذا بالإنسان وهو في يوم الجمعة تأتيه الجمعة التالية، كأنه لم يكن بينهما غير يوم واحد.
واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ".
العشر
الأوسط أفضل من العشر الأولوأضاف
ابن عثيمين، أن العشر الأوسط أفضل من العشر الأول وكذلك العشر الأخير أفضل من
العشر الأوسط، مبينًا أن الأوقات الفاضلة دومًا آخرها أفضل من أولها، فيوم الجمعة
عصره أفضل من أوله، ويوم عرفه عصره أفضل من أوله.
وبين أن الحكمة في هذا والله أعلم، أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت، لذلك ذكر فضل آخر الأوقات من أولها لتنشيط النفس في آخر الوقت فتعمل العمل الصالح.
فضل العشر الأوسط من #رمضان— مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية (@binothemeen) March 20, 2024
فضيلة الشيخ العلامة محمد #ابن_عثيمين رحمه الله تعالى#الصيام #العشر_الاوسط pic.twitter.com/uIlftDgJXb