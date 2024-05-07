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لن تتوقع برودتها في شدة الحر... أغرب صخرة في حائل

صحراء
البرد
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وثق مواطن عبر مقطع فيديو حالة عجيبة لصخرة نادرة في مدينة حائل، والتي تزداد برودتها مع ارتفاع درجة الحرارة.

صخرة غريبة في حائل:اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله، فقد وثق أحد المواطنين عثوره على صخرة باردة ، عكس ما حولها من الصخور ذات الحرارة المرتفعة وذلك بالقرب من جبل المسمى، غرب حائل.
وأوضح من خلال مقطع فيديو قائلا : " في حاجة غريبة، هذه صفاة ثلج بها برودة ما هي طبيعية، وكلما زادت درجة حرارة الشمس زادت البرودة".
كما نوه أن الصخرة مرة ناعمة، والأماكن المحيطة بها حارة ، في حين المنطقة التي يكسوها اللون الأبيض باردة تماما.

حفرة غريبة بسلطنة عمان:

في سياق آخر وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عُمانية، مشهدا غريبا لتصاعد أدخنة من حفرة في منطقة نائية بسلطنة عمان.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، حفرة غريبة يطلع منها دخان وردي في ولاية سمائل".
كما علق أحد النشطاء على المشهد الغريب بقوله :"سبحان الله.. هذا الدخان ولونه إيش يعني".

سقوط صخور بسلطنة عمان:

فيما وثق مقطع فيديو عقب كارثة السيول انهيار وتساقط للصخور في طريق سنت وادي العين.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور "نايف الهنائي"، كتل الصخور وقد سدّت إحدى الطرق، بعد أن تهاوت من مرتفعات عالية.

تساقط الصخور في ولاية صحار:

أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس" مشهدا مذهلا لتساقط الصخور وانهيارها في ولاية صحار بسلطنة عمان.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته حساب "الخيمة العمانية"، تساقط الصخور في أواخر شهر رضان المبارك بشكل مفاجئ في عقبة وادي الحلتي التابعة لولاية صحار.
كما يظهر امتلاء طريق عام بأحجام كبيرة من الخور، حيث امتلأ تمام وأعاقت الصخور مرور أ حركة بالطريق العام.

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