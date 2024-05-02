مريض يصلي على سريره إلى غير القبلة.. هل تصح صلاته؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن صحة صلاة المريض على سريره إلى غير القبلة.



حكم صلاة المريض إلى غير القبلة:



حكم إعطاء الكافر الصدقة:



وكان الشيخ الخثلان قد أجاب على سؤال عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :"هل تصح صلاة المريض على السرير في المستشفى إلى غير القبلة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه إذا لم يتمكن من توجيه السرير إلى القبل أو يشق عليه مشقة كبيرة فلا بأس في ذلك.وأضاف أن القاعدة في ذلك هي قول الله تعالى :" فاتقوا الله ما استطعتم"، والمريض يصلي حسب استطاعته.كما نوه أن المريض يتي ما يقدر عليه من شروط وأركان الصلاة وواجباتها، أما ملا يقدر عليه أو يكون فيه مشقة كبيرة، فإنه يسقط عنه.وفي سياق آخر أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن جواز إعطاء الكافر الصدقة.وأوضح في رده على سؤال من خلال مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس" أن ذلك يجوز بالإجماع.وأضاف أن ذلك جائز لقوله تعالى "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"، والأسير في ذلك الوقت كان غير مسلم.كما بين أيضا أن ذلك مقرون بالصدقة فقط لأن بابها واسع ، أما الزكاة فلا تعطى للكافر إلا في حالة واحدة وهي "المؤلفة قلوبهم".