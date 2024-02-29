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"الخثلان" يكشف عن أفضل أدعية الحفظ والتحصين (فيديو)

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل أدعية الحفظ والتحصين.

أفضل أدعية الحفظ والتحصيناضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن من أعظم أدعية وأذكار التحصين هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحصّن به الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: "أعيذكما بكلمات التامة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة".

وبين أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرص ولا في السماء، وهو السميع العليم"، وأن من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي لم يضره شيء.

أهمية الحرص على قراءة المُعوّذتين

ونصح الخثلان، بالحرص على قراءة المُعوّذتين دبر كل صلاة خاصة بعد صلاتي الفجر والمغرب، يكررهما ثلاث مرات، لقول ابن القيم (رحمه الله): إن هاتين السورتين قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا.

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