هل يشرع السلام على من يقرأ القرآن؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن مشروعية إلقاء السلام على من يقرأ القرآن.



مشروعية إلقاء السلام على من يقرأ القرآن:

أفضل أدعية الحفظ والتحصين:

ما هي أفضل أدعية الحفظ والتحصين؟

أهمية الحرص على قراءة المُعوّذتين

وأوضح الشيخ الخثلان من خلال مقطع فيديو على منصة إكس أن ذلك يجوز وهو أرجح الأقوال في أحد قولي العلماء.وأضاف أنه إذا كان يجوز إلقاء السلام على المصلّي فمن باب أولى أن يكون على قاريء القرآن، منوها أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- كانوا يلقون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيرد عليهم بالإشارة بظهر الكف.كما نبه أن بعض الناس يقولون لا تلقِ السلام على من يقرأ القرآن حتى لا تشوش عليه، ولكن يوقف القراءة ويرد السلام، وهذا أولى وأفضل.وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان عن أفضل أدعية الحفظ والتحصين.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن من أعظم أدعية وأذكار التحصين هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحصّن به الحسن والحسين رضي الله عنهما.وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: "أعيذكما بكلمات التامة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة".وبين أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرص ولا في السماء، وهو السميع العليم"، وأن من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي لم يضره شيء.ونصح الخثلان، بالحرص على قراءة المُعوّذتين دبر كل صلاة خاصة بعد صلاتي الفجر والمغرب، يكررهما ثلاث مرات، لقول ابن القيم (رحمه الله): إن هاتين السورتين قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا.