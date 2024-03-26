كيف تستغل المرأة المسلمة شهر رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن كيفية استغلال المرأة المسلمة شهر رمضان.





كيف تستغل المرأة المسلمة شهر رمضان؟



حكم المرأة الحائض في رمضان



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن المرأة المسلمة في رمضان مطلوب منها أولًا أن تحافظ على الفرائض والواجبات الشرعية.وأضاف أن المرأة في رمضان، عليها أن تجتنب المحرمات في هذا الشهر الفضيل، وتستكثر من النوافل.وبالنسبة لصلاة التراويح، بيّن أنها تصلي في البيت إلا إذا كانت صلاتها للتراويح في المسجد أكثر من صلاتها في البيت، وأنها تخشع أكثر في المسجد.وأشار إلى أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في رمضان، فالحائض كغيرها إلا في الصوم والصلاة والطواف، موصيًا نساء المسلمين بالإكثار من الذكر والتحميد والتهليل والاستغفار.